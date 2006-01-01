لغز حول جندي مجهول تم تخليد اسمه في بئر السبع

القدس المحتلة / سما /

أثار اسم أحد شوارع مدينة بئر السبع حفيظة مؤرخ إسرائيلي، بخصوص جندي مجهول من الجيش الإسرائيلي، تم تسمية الشارع باسمه تخليدا لذكراه.



ووفقا لموقع يديعوت، أوضح المؤرخ عومر شفارتفوكس أنه عندما قرأ اسم الشارع من خلال يافطة معلقة مكتوب عليها "موشي أدري ـ أحد قتلى جنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا عام 1948 في عملية احتلال بئر السبع"، أثار الموضوع حفيظته كونه مؤرخا مختصا بالتاريخ العسكري.



وتابع شفارتفوكس حديثه موضحا "بناء على معلوماتي التاريخية فلا يوجد قتيل في صفوف الجيش الإسرائيلي بهذا الاسم، وبالرغم من ذلك ذهبت وتأكدت بنفسي، حيث قمت بالبحث عن اسم الجندي المذكور في موقع "يزخور" وهو موقع يضم جميع أسماء قتلى الجيش الإسرائيلي، فلم أجد أحدا بهذا الاسم".