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500 جندي مصاب بالسرطان بسبب تدريبات في نهر ملوث

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
500 جندي مصاب بالسرطان بسبب تدريبات في نهر ملوث


القدس المحتلة / سما /

كشف إيلان أغوزي أحد أعضاء جمعية "الخفاش" التي تمثل جنود وحدة الكوماندو البحري المعروفة باسم "شييتت 13" عن أرقام جديدة في حادثة نهر الكيشون التي تم الكشف عنها عام 2000، والتي تدور أحداثها عن قيام سلاح البحرية بتدريب قواته من وحدة الكوماندو على الغوص في ذلك النهر المعروف بتلوثه الكيميائي.
 
ووفقا لموقع معاريف، فإن الحديث يدور عن نهر الكيشون المعروف عربيا باسم نهر المقطع الذي يجري من منطقة جنين ويصب في حوض البحر المتوسط في خليج حيفا.و
 
وكشف أغوزي أن عدد ضحايا جنود الجيش الذين أصيبوا بمرض السرطان نتيجة تلقيهم تدريبات على الغوص في النهر الملوث، وصل إلى 500 جندي مصاب بمرض السرطان، من بينهم 100 جندي قد ماتوا متأثرين بذلك المرض.

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