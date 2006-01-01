الجيش يستعد لمرحلة جديدة من عدم الاستقرار

القدس المحتلة / سما /

كشف مصدر عسكري رفيع، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمرحلة عدم الوضوح التي ستشهدها الفترة المقبلة، نتيجة الجمود السياسي والذهاب لانتخابات كنيست ثالثة خلال أقل من عام.



ووفقا لموقع واللا، أوضح المصدر أن الجيش سيضطر إلى إرجاء إجراءات ملموسة في خطة "جدعون" المتعددة السنوات التي كان قد عرضها رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي في بداية تقلده لمنصبه الحالي.



وأضاف المصدر، أنه وفقا لتوقعات الجيش فإنه في حال لم يتم المصادقة على ميزانية الدولة لعام 2020، فإن رئيس الأركان سيصدر تعليماته بتقليص التدريبات والخطط العملياتية، بالإضافة إلى تجميد صفقات شراء الأسلحة والطائرات.