فلسطين تترأس أعمال الدورة (23) لمجلس وزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الرياض /سما/

ترأست دولة فلسطين أعمال الدورة (23) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض.

وافتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر الاجتماع، قائلا: "إنه لفخر لنا ولفلسطين أن نترأس هذه الاجتماعات الهامة التي من المقرر أن تناقش العديد من القضايا الحيوية التي تمس قطاع الاتصالات في المنطقة العربية وفلسطين".

وأشار سدر إلى أن المجلس استعرض نتائج اجتماعات فرق العمل الفنية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد من خلال نتائج الاجتماع (37) للجنة العربية الدائمة للبريد، والاجتماع (45) للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات.

وأعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية على عقد هذا الاجتماع على أراضيها، وحسن الاستقبال والتنظيم، مقدرا مواقف المملكة الرسمية والشعبية في دعم فلسطين، آملا استمرار ذلك من خلال ترؤسها مجلس وزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدورة المقبلة، مباركا لهم اختيار الرياض العاصمة الرقمية للعام 2020.

وأكد أهمية تطوير الخدمات البريدية بما يتناسب وتوقعات واحتياجات المواطنين فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ومتابعة نتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنتين العربيتين الدائمتين للبريد والاتصالات.

وكان المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات عقد الامس دورته الـ(46) برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، وعضوية دولة فلسطين للتحضير لأعمال الدورة الـ(23) للمجلس.

وهنأ سدر جمهورية مصر العربية على نجاحهم في تنظيم مؤتمر الاتصالات الراديوية العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات "WRC 2019 " الذي عقد في شرم الشيخ الشهر المنصرم، معربا عن شكره باسم الحكومة الفلسطينية لكافة الدول العربية التي دعمت تبني المؤتمر للقرار رقم 12 الخاص بدولة فلسطين ولرئيس وطاقم الفريق العربي للطيف الترددي وجميع الفرق العربية المتخصصة التابعة للأمانة العامة في قطاع الاتصالات وقطاع البريد.

وأضاف أن المجلس الوزاري سيتابع نتائج أعمال مؤتمر الاتصالات الراديوية العالمي الذي عُقد في شرم الشيخ الشهر الماضي .

وسلم سدر نظيره السعودي عبدالله بن عامر السواحة، رئاسة المجلس للدورة المقبلة وذلك بمشاركة جميع وزراء الاتصالات العرب.

والتقى سدر على هامش أعمال الدورة، مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو، مؤكدا ضرورة متابعة القضايا الخاصة بدولة فلسطين خاصة فيما يتعلق بتنفيذ القرار رقم (12) الخاص بحصول دولة فلسطين على ترددات الجيلين الرابع والخامس، وحقها في إدخال خدمات جديدة.

كما التقى مع المدير العام للاتحاد البريدي العالمي بشار حسين، مشيرا إلى ضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لتسهيل إدخال البعائث البريدية العالقة حاليا لدى المملكة الاردنية الهاشمية إلى فلسطين.