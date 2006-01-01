جنين: "فتح" ومجلس قروي كفيرت يكرمان المعلمين

جنين / سما /

كرمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ومجلس قروي كفيرت جنوب غرب جنين، مساء اليوم الأربعاء، معلمي ومدراء 4 مدارس في كفيرت؛ لمناسبة يوم المعلم الفلسطيني.

وجرى الاحتفال بحضور محافظ جنين أكرم الرجوب، وقائد منطقة جنين العميد ركن محمد أبو هيفاء، ومديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر، وأمين سر حركة فتح منطقة الشهيد عبد القادر الحسيني طارق اغبارية، ورئيس مجلس كفيرت حسين بكر، ومدير الحكم المحلي في جنين راغب أبو دياك، وممثل حركة فتح منطقة كفيرت منصور السعدي.

وأكد الرجوب اهتمام الرئيس بهذه النخبة صاحبة المكانة الرفيعة في مجتمعنا الفلسطيني، التي تؤدي رسالة تعليمية وطنية، قائلا: "نقف اليوم لتكريم معلمينا في يومهم هذا، لدورهم في تعزيز الثقافة الوطنية في عقول أبنائنا الطلبة (ثقافة الانتماء لفلسطين)، ومحاربة أوهام الاحتلال في إلغاء فلسطين من عقول الأجيال".

وأشاد الرجوب بالجهود التي يبذلها المعلم الفلسطيني في سبيل إنارة عقول أبنائنا الطلبة وتوجيهم نحو طريق الحق في سبيل تحرير دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

من جهتهم، عبر المتحدثون عن سعادتهم بهذا الحفل لتكريم حملة الرسالة والقدوة الحسنة في التفاني والاخلاص والجد في العمل؛ تقديرا لجهودهم التي يؤدونها رغم كل الصعوبات والعراقيل التي يضعها الاحتلال لإعاقة العملية التعليمية، من إغلاق للمدارس، واعتقال المعلمين، وإقامة الحواجز، ومحاولة العبث في المنهاج الفلسطيني التعليمي.

من جهته، قدم المرشد التربوي ناصر اغبارية، كلمة شكر باسم المعلمين، كما ألقى عدد من الطلبة قصائد شعرية شكروا بها معلميهم أصحاب الفضل على ما يقدمونه في سبيل العلم والمعرفة.