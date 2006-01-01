العثور على جثة طالب فلسطيني فقدت آثاره منذ شهر في ألمانيا

جنين / سما /

أعلنت عائلة الطالب محمد عماد عبد الله عصعوص من مثلت الشهداء جنوب جنين، مساء اليوم الأربعاء، العثور على جثته في ألمانيا، بعد اختفاء آثاره منذ أكثر من شهر.

وأفادت العائلة بأن الشرطة الألمانية أبلغتهم بالعثور على جثمانه في نهر قرب مدينة بون، وجرى إرسال الجثة للتشريح لمعرفة سبب وفاته. وفق ما أوردته وكالة وفا.

يشار إلى أن الطالب محمد اختفت آثاره بعد أن خرج من سكنه من أجل شراء بعض الحاجيات من بقالة قريبة، وهو طالب يدرس في كلية الهندسة سنة رابعة في جامعة كوبولنيز لانداو، بولاية كوبلنتس الألمانية.