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مستوطنة اسرائيلية لمجلس الامن: هل سبق لكم أن هرعتم لإنقاذ حياتكم؟

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنة اسرائيلية لمجلس الامن: هل سبق لكم أن هرعتم لإنقاذ حياتكم؟


القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الاربعاء، أن السفير الاسرائيلي لدى الامم المتحدة "داني دانون" اصطحب معه مستوطنة اسرائيلية تدعى "أديل رامبير" إلى جلسة في مجلس الأمن الدولي.

وبحسب القناة العبرية، فان الهدف من اصطحابها هو الحديث عن معاناة سكان الغلاف في ظل اطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقالت أديل رامبير من مستوطنة نيريم بغلاف غزة: كل يوم جمعة بدلاً من الاستعداد لعطلة يوم السبت، نستعد لتصعيد محتمل بسبب المظاهرات على السياج التي قد تؤدي لإطلاق الصواريخ، هل سبق لكم أن هرعتم لإنقاذ حياتكم؟ عندما أسمع صفارات الإنذار أعرف أن أمامي ما بين 5 - 10 ثوان للوصول إلى مكان آمن، أغطي رأسي وآمل أن لا يقع شيء يقع بالقرب مني، خلال آخر 11 جولة تصعيد تم إطلاق 1800 صاروخ على مستوطنات غلاف غزة، ماذا ستفعلون إذا تم إطلاق 1800 صاروخ على بلادكم؟

ترجمة: مؤمن مقداد

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