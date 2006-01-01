لهذا السبب.. الاحتلال يزرع مئات الأشجار قرب حدود قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن دائرة الأراضي في إسرائيل "الكيرن كييمت" أعلنت عن نيتها زرع مئات الأشجار في مناطق محيطة بقطاع غزة كجزء من المرحلة الرابعة من مشروع غرس الأشجار لأهداف أمنية في المنطقة.



وأضاف الموقع، أن المشروع يهدف إلى زراعة أشجار في محيط المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة وبالقرب من الشوارع حتى تشكل حاجزاً طبيعياً يحول بين سكان المستوطنات وإطلاق النار من قطاع غزة.



وبحسب الموقع، فمنذ أن أقام الجيش الإسرائيلي التلة الترابية، قامت دائرة الأراضي بغرز 600 شتلة من الأشجار بالقرب من كيبوتس "إيرز".



وكانت التلة الترابية التي أقامها الجيش الإسرائيلي تهدف إلى تشكيل حاجز بين شارع 34 وقطاع غزة، وغرس الأشجار على التلة هو جزء من الحاجز الأمني، وفق الموقع.