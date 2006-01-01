بتكلفة 2 مليار دولار.. الاحتلال يفتتح خط سكك حديدية فائق السرعة بين القدس وتل ابيب

القدس المحتلة / سما /

افتتح وزير النقل الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، اليوم الأربعاء، خط سكك حديدية فائق السرعة يربط بين تل ابيب والقدس مباشرة.

وتستغرق رحلة القطارات عالية السرعة أقل من 30 دقيقة بين المحطات، بينما تستغرق الرحلة بالنظام الحالي حوالي 45 دقيقة وتتطلب تغيير القطارات. ويمكن أن تستغرق الحافلات العامة أكثر من ساعة لقطع نفس المسافة.

ومن المقرر فتح خط السكة الحديدية للركاب مساء السبت المقبل ، حيث سوف يتوقف القطار فى محطة واحدة في كل منطقة.

وتهدف الخطة إلى زيادة عدد المحطات في الأشهر المقبلة، وفقًا لمسؤول بوزارة النقل. وحتى ذلك الحين، يجب على الركاب تغيير القطارات للمتابعة إلى محطات أخرى.

استغرقت شركة خطوط السكك الحديدية الإسرائيلية حوالي 17 عامًا لبناء الخط الذي يربط القدس بتل أبيب.

وتكلف هذا المشروع الضخم 7 مليارات شيكل (2 مليار دولار).