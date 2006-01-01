  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحريري: لن أترشح لتشكيل الحكومة المقبلة

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحريري: لن أترشح لتشكيل الحكومة المقبلة


بيروت /سما/

 أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري أنه لن يترشح لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأكد الحريري في بيان صادر عن مكتبه، مساء اليوم الأربعاء، توجهه للمشاركة غدا الخميس في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، واصراره على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت، داعيا كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح الغد لتحديد موقفها من مسألة التسمية.

وقال الحريري "منذ أن تقدمت باستقالتي قبل 50 يوما تلبية لصرخة اللبنانيين، سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين، لأنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا."

وأضاف "رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل."

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو... "القسام" تكشف تفاصيل إحدى العمليات الأمنية الأكثر تعقيدًا في صراع الأدمغة

اغتيال ابو العطا فتح الافاق..مقترح أمني إسرائيلي لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة

الكونغرس يوافق على تحويل 150 مليون دولار للفلسطينيين

الوزير السابق بيلين يتحدث عن حماس وفوزها في 2006 وشروط دخول الانتخابات

الاحتلال: اصابة فلسطيني جراء استهدافه من طائرة اسرائيلية على حدود غزة

"ليس لغزة حل".. صحيفة عبرية: التحسن الاقتصادي سيفشل في تحقيق هدوء بعيد المدى بغزة

للمرة الأولى.. كوكب ونجم بأسماء فلسطينية

الأخبار الرئيسية

حال إصدار مرسوم رئاسي.. الاتحاد الأوروبي: مستعدون للتواصل مع الجهات ذات الصلة لدعم العملية الانتخابية

مطار بن غوريون

غضب روسي وبودار ازمة.. اسرائيل ترفض دخول آلاف السواح الروس وموسكو تصفه بـ "المزعج للغاية"

استطلاع : لو جرت انتخابات اليوم فتح تفوز على حماس وعباس يتفوق على هنية

"الشاباك" يكشف : اعتقلنا أكبر خليّة لـ "الشعبية" في الضفة

860x484 (1)

محدث : وفد حماس يصل ماليزيا دون هنية