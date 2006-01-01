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أبو الغيط: اللغة العربية ركيزة هوية الأمة

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط: اللغة العربية ركيزة هوية الأمة


القاهرة /سما/

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن اللغة العربية تعد الركيزة الأساسية في الهوية العربية، وإن الحفاظ عليها وتطويرها والعمل على نشرها يعد مجالاً مهماً من مجالات العمل العربي المشترك.

وأضاف في تصريح لمناسبة الاحتفال بيوم اللغة العربية، ان اللغة العربية هي لغة حضارة وثقافة وعلم، وانها من أكثر لغات العالم غنى وثراء، ومن أسرعها انتشاراً في الوقت الحالي، وانها الحاملة للثقافة العربية بامتداداتها التاريخية لقرون بعيدة، وانها تمثل الجسر الواصل بين أبناء الأمة عبر 22 دولة عربية، وانها تمثل كذلك حلقة الوصل بين العرب وتراثهم الممتد.

وأشار إلى أنه يندر أن نجد في هذا العصر لغة يستطيع أبناؤها قراءة واستيعاب منتجها الثقافي الذي يعود لما يزيد عن 15 قرناً من الزمان، ذلك أن اللغة العربية تعد استثنائية في قدرتها على البقاء والتكيف.

ودعا أبو الغيط، الحكومات العربية للعناية بتدريس اللغة العربية ومناهجها. وناشد المثقفين العرب استكشاف السبل الكفيلة بتطوير اللغة العربية لتواكب العلوم الحديثة بالأخص في العصر الرقمي.

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