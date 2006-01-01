صور.. العمادي يُوقّع اتفاقية إنشاء مركز لغسيل الكلى في شمال قطاع غزة

غزة / سما /

وقّع رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، اتفاقية البدء في أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز مركز "نوره راشد الكعبي" لغسيل الكلى في محافظة شمال قطاع غزة، عصر اليوم الأربعاء.

فقد أقيمت مراسم توقيع الاتفاقية بين السفير العمادي وشركة الأهرام الذهبية للتجارة العامة والمقاولات، في مقر إقامة السفير القطري بغزة، إيذاناً ببدء أعمال تنفيذ المشروع في شمال القطاع.

ومن المقرر أن تنفذ أعمال المشروع بإشراف مباشر من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، قرب مقر المستشفى الاندونيسي في شمال القطاع، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي.

كما أنه من المقرر أن يتم تخصيص مبلغ حوالي نصف مليون دولار لتجهيز المبنى بالمعدات والأجهزة الطبية الخاصة بمرضى غسيل الكلى في محافظة شمال قطاع غزة.

وأكد السفير العمادي، أن دولة قطر تأمل من خلال إنجاز هذا المشروع تحسين الخدمات المقدمة لمرضى غسيل الكلى وضمان استمرارية تقديم الخدمات لهم، وكذلك تخفيف ازدحامهم اليومي في المراكز الصحية الأخرى وعلى رأسها مجمع الشفاء الطبي.

وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قد أقامت في شهر أغسطس من العام الحالي، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز مركز نوره راشد الكعبي لغسيل الكلى.

وجرت مراسم وضع حجر الأساس على أرض المشروع بشمال القطاع بحضور ممثلين عن وزارة الصحة الفلسطينية ودائرة التعاون الدولي فيها، وعدد من مدراء المستشفيات العاملة في القطاع.

ومن جهته، قدّم الدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة الفلسطينية الشكر لدولة قطر على ما تبذله من جهود كبيرة في خدمة أبناء قطاع غزة في مختلف المجالات، وأهمها المجال الصحي.

وأشاد أبو الريش خلال كلمته في حفل وضع حجر الأساس، بالمشاريع القطرية المنفذة في قطاع غزة، مؤكدا على أهمية إنشاء وتجهيز مركز لغسيل الكلى في شمال القطاع، والذي سيقدم الخدمة الصحية والرعاية اللازمة لمرضى الكلى في شمال قطاع غزة، والبالغ عددهم نحو 200 مريض.