الاحتلال يكشف عن إجراء مسح هندسي لهدم منزل في رام الله

رام الله / سما /

كشف الناطق العسكري الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن قوات الهندسة أجرت مسحًا هندسيًا في شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لهدم منزل عائلة الأسير وليد حناتشة من نشطاء الجبهة الشعبية.

وبحسب قناة 3 العبرية، فإن الرقابة العسكرية سمحت بنشر الخبر اليوم بعد أن كشف الشاباك عن اعتقال الخلية التي كان ينشط فيها حناتشة.

واتهم الشاباك حناتشة بأنه المسؤول عن تمويل الخلية التي نفذت عملية تفجير العبوة قرب مستوطنة دوليف في شهر أغسطس/ آب الماضي ما أدى لمقتل مستوطنة.

وأشارت إلى أن القوات الهندسية كانت أجرت مسحًا هندسيًا لمنازل الأسرى سامر العربيد ويزن مغماس وقاسم شلبي والمتهمين بالمشاركة في العملية وتنفيذها.