العسيلي يدعو مجموعة الدول المانحة إلى دعم رؤية الحكومة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني

رام الله / سما /

دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، مجموعة الدول المانحة، إلى دعم رؤية الحكومة في تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز فرص بناء اقتصاد قوي وتساهم في تخفيف معدلات البطالة والفقر.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجموعة عمل الدول المانحة الخاصة بتطوير القطاع الخاص عقد بمقر الوزارة بمشاركة مسؤول الملف الاقتصادي في البنك الدولي مارك اهرين، وحضور ممثلين عن الدول المانحة والقطاعين العام والخاص الفلسطينيين.

وأشار العسيلي إلى أولويات عمل وزارة الاقتصاد الوطني ذات الصلة بتطوير ودعم القطاع الاقتصادي، بما يشمل الصناعة والمنتج الوطني وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات محلية وأجنبية، وتحسين أداء القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعه وبرامجه.

وأكد توجه الحكومة في تطوير الصناعة، ضمن استراتيجية العناقيد بما يضمن الاستثمار واستخدام الطاقة النظيفة في المشاريع، لافتا إلى التحضيرات الجارية لتصميم العنقود الصناعي في محافظة الخليل.

واعتبرت الحكومة محافظتي الخليل ونابلس عنقودين صناعيين ستمنحهما كل ما يلزم لتطوير القطاع الصناعي فيهما، حيث تحتل محافظة الخليل المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية بنسبة 21.9% تليها محافظة نابلس بنسبة 15.8%، ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 13.2% من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2018، بقيمة إجمالية بلغت 1.826.3 مليار دولار، ويشغل هذا القطاع نحو 103.500 عامل.

وقال العسيلي: "نسعى إلى تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية من إسرائيل، عبر توظيف الطاقة النظيفة في مختلف المجالات، ونحن ماضون قدما في تطوير هذا القطاع من ناحية إنتاج وتوزيع الطاقة، وقريبا سيتم الانتهاء من تصميم العنقود الصناعي في مدينة الخليل، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود المانحين والشركاء لتحقيق رؤية الحكومة في تنمية اقتصادنا الوطني".

واستعرض المجتمعون حصيلة الجهود المتعلقة في دعم الاقتصاد الفلسطيني، والخطوات المستقبلية الرامية إلى دعم جهود الحكومة في تحسينه.

وأكد ممثلو مجموعة الدول المانحة المضي بالتعاون لدعم جهود الحكومة الفلسطينية لتحسين الاقتصاد الفلسطيني، ووضع التدخلات المطلوبة بما ينسجم مع أولوية الحكومة، والتنسيق المشترك بين كافة الشركاء.

واتفقوا على عقد سلسلة من الاجتماعات الهادفة إلى حشد الدعم والتمويل اللازم لترجمة وتنفيذ المشاريع والبرامج التي تصب في تطوير كافة القطاعات الإنتاجية.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني أطلقت مشروعا لتطوير الصناعة الفلسطينية بالاعتماد على الطاقة البديلة المستدامة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6 ملايين يورو، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

وتنفذ مشاريع إنتاجية بقيمة إجمالية (62.5) مليون دولار في المحافظات الجنوبية والشمالية لدعم القطاع الخاص في المجال الصناعي ودعم ريادية المرأة والشباب في عدد من القطاعات، أهمها الزراعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا.