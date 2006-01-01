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إطلاق مشروع "مجلسنا بحاجتنا" في طولكرم

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT


طولكرم / سما /

 أطلقت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية، وتحت رعاية محافظ طولكرم عصام أبو بكر، وبالشراكة مع المحافظة ومديرية الحكم المحلي مشروع "مجلسنا بحاجتنا"، وبتمويل من مؤسسة (GIZ)، والذي يستهدف فئة الشباب والشابات وذوي الإعاقة في (10) مجالس محلية وبلدية، وهي بلديات طولكرم، وعنبتا، وبلعا، وكفر اللبد، وقفين، وعلار، وزيتا، ودير الغصون، وجبارة، وكفر صور.

ووصف أبو بكر المشروع بالمهم لما له من دور في تعزيز مكانة الشباب والشابات وذوي الإعاقة، بالتعاون مع جميع الشركاء لتقديم تعريف وشرح مهمات البلديات والمجالس المحلية.

وأشار إلى أن البلديات والمجالس المحلية لها دور تاريخي عظيم قبل أن تكون خدماتية، نظرا للرسالة التي حملتها منذ بداية الاحتلال وفي فترة السبعينيات من القرن الماضي والثمانينيات، والتي أكدت أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لأبناء شعبنا في كل مكان.

بدوره، قال مدير عام الحكم المحلي في طولكرم إياد خلف، إن الوزارة تسعى لتعزيز مفهوم قطاع الحكم المحلي ودوره في التنمية البشرية، لتشمل كافة الفئات والمستويات الاجتماعية والثقافية، ودعمها للمشروع، خاصة أن المجالس والبلديات عنوان للمواطنين وبوابتهم من خلال ما تقدمه من خدمات وتنمية.

بدوره، قال مسؤول برنامج المناصرة في مؤسسة الرؤيا خليل أبو خديجة، إن مشروع "مجلسنا بحاجتنا"، يهدف لتعريف المواطنين بدور المجالس المحلية والبلديات، في محاولة لإيجاد رؤية مشتركة ما بين الشباب والشابات وذوي الإعاقة.

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