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طولكرم: تسليم حقائب وقرطاسية لعدد من الطلبة المحتاجين

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT


طولكرم / سما /

سلّمت محافظة طولكرم، ومديريتا التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، حقائب مدرسية وقرطاسية لعدد من الطلبة المحتاجين، ضمن منحة قدمتها جمهورية الصين الشعبية، ووزعتها رئاسة الوزراء بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.

وثمن ممثل المحافظ مجدي ليمون، دور الصين حكومة وشعبا في دعم أبناء شعبنا، الذي من شأنه أن يعزز مسيرة التربية والتعليم، مشيدا بجهود الحكومة في متابعة خدمة أبناء شعبنا والوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، لتعزيز صمود المواطنين وثباتهم في مواجهة الاحتلال وجرائمه اليومية.

من جانبه، أشار مدير تربية طولكرم طارق علاونة إلى تسليم 750 حقيبة مدرسية مع قرطاسية من خلال المدارس لتوزيعها على الطلبة المحتاجين، مؤكدا أهمية المنحة لقطاع التعليم على مستوى المحافظة.

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