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ترامب يغرد: لم أرتكب أي خطأ!

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يغرد: لم أرتكب أي خطأ!


واشنطن /سما/

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة على "تويتر" ندد فيها بعزم مجلس النواب التصويت على قرار توجيه اتهام إليه بقصد عزله.

وكتب ترامب: "هل يمكنكم التصديق أن اليسار المتطرف والنواب الديمقراطيين عديمي الفائدة سيعزلونني اليوم، في حين أنني لم أرتكب أي خطأ! يا له من أمر مؤسف".

وأضاف: "اقرأوا نصوص التسجيل (الخاصة بالمكالمة الهاتفية مع الرئيس الأوكراني). لا يجب أن يحدث أمر مماثل لرئيس في المستقبل".

ونفى ترامب أكثر من مرة ارتكابه أي مخالفات أثناء حديثه مع الرئيس الأوكراني، واصفا مكالمته مع زيلينسكي بـ "المثالية"، واعتبر التحقيق معه "مطاردة للساحرات".

يذكر أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية، نانسي بيلوسي، قالت في رسالة وجهتها، مساء أمس الثلاثاء، إلى أعضاء المجلس الديمقراطيين إن "مجلس النواب سيمارس غدا إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدستور عندما سنصوت لإقرار توجيه تهمتين إلى الرئيس".

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