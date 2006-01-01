حال إصدار مرسوم رئاسي.. الاتحاد الأوروبي: مستعدون للتواصل مع الجهات ذات الصلة لدعم العملية الانتخابية

القدس المحتلة / سما /

أكد الاتحاد الأوروبي أنه على استعداد للتواصل مع الجهات ذات الصلة لدعم العملية الانتخابية الفلسطينية بعد إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس في بيان مقتضب، "حال إصدار مرسوم رئاسي يحدد الإطار الزمني للانتخابات ، سيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد للتواصل مع الجهات ذات الصلة لدعم العملية الانتخابية".

وأضاف: تعد المؤسسات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة أساسية لبناء الدولة الفلسطينية ، وهو أمر ضروري لحل الدولتين.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الفصائل الفلسطينية إلى البحث عن أرضية مشتركة وحل القضايا العالقة فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات

وأوضح أنه قام في السنوات الماضية بدعم وتمويل عمل لجنة الانتخابات المركزية باستمرار من أجل الإعداد لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية لجميع الفلسطينيين.