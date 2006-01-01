الرئيس يستقبل وفدا من جمعية المرأة العربية

رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد جمعية المرأة العربية برئاسة وجيهة الجبابلي رئيسة الجمعية.

ورحب الرئيس، بالوفد الضيف، الذي ضم عددا من النساء الأردنيات والتونسيات، مؤكدا أهمية زيارة الأشقاء العرب لفلسطين، واطلع الوفد على أوضاع الشعب الفلسطيني على أرض الواقع، ما يسهم في دعم صموده وثباته على أرضه.

وشدد الرئيس، على أهمية دور المرأة العربية في بناء مجتمع عربي يسير بثبات نحو المستقبل، باعتبارها شريكا أساسيا في بناء الحضارة والثقافة وتكريس قصص النجاح والريادية العربية.

وأشاد الرئيس، بمواقف تونس التاريخية الثابتة والدائمة تجاه القضية الفلسطينية في المجالات كافة، معربا عن تقديره الكبير لمواقف الرئيس التونسي قيس سعيد وتأكيده على وقوف تونس قيادة وشعبا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال.

بدورها، شكرت الجبابلي الرئيس عباس والشعب الفلسطيني على حسن الاستقبال والضيافة، والكرم العربي الأصيل الذي وجده الوفد في فلسطين.

وقالت، ان زيارتنا لفلسطين هي للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في الوجدان العربي، والدعم اللامحدود للشعب الفلسطيني، بما يضمن الحقوق الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت، ان جمعية المرأة العربية تساند المرأة الفلسطينية في تجاوز الصعاب والعقبات التي تعترض طريق نجاحها، من خلال تبادل قصص النجاح والريادية بين النساء العربيات في اقطار الوطن العربي كافة.