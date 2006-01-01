محافظة سلفيت تكرم المعلمين المتقاعدين

سلفيت /سما/

كرمت محافظة سلفيت، اليوم الأربعاء، المعلمين المتقاعدين الأكبر سناً، في حفل رسمي لمناسبة يوم المعلم الفلسطيني.

وقال محافظ سلفيت عبد الله كميل إن "هذه الكوكبة العظيمة من المعلمين جسدت عبر مسيرة طويلة من العمل والعلم أعظم معاني الانتماء والوفاء لفلسطين، لقد عملوا تحت ظروف قاسية في ظل الانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي، والكثير منهم استشهدوا وأسروا نتاج رسالة العلم والوطن".

وأعلن كميل "إطلاق صندوق التكافل الخيري في المحافظة، الذي يعنى بتقديم المنح للطلبة المجتهدين وغير القادرين على إكمال تعليمهم لأسباب مادية".

بدوره، أشاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، بدور المعلم الفلسطيني في الوقوف بوجه الاحتلال الاسرائيلي وحماية القضية الفلسطينية.

وأكد ضرورة الوقوف بجانب المعلمين وتكريمهم ودفعهم نحو الابداع والتميز.

من جهته، قال مدير عام المتابعة الميدانية والاشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم ايوب عليان، إن المعلم الفلسطيني كان الثائر الأول في وجه الاحتلال، وعلم طلابه جغرافية فلسطين واسماء الشهداء، على الرغم من الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على التعليم، وحذف أي سطر يشير إلى فلسطين من المنهاج.