وزير الحكم المحلي يفتتح محطة ترحيل النفايات في مدينة رفح

غزة / سما /

افتتح وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية مجدي الصالح، محطة ترحيل النفايات في مدينة رفح، بتنفيذ الصندوق وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والاتحاد الأوروبي، بقيمة 1.4 مليون يورو.

ويخدم المشروع 185 ألف مواطن في محافظة رفح ضمن برنامج شامل يهدف إلى تحسين خدمات إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة، من خلال توفير محطة ترحيل نفايات على مساحة 10 دونمات، لضمان التخلص الصحي من النفايات والمخلفات الصلبة، وستستقبل (60) طنا من النفايات يومياً ثم ترحيلها إلى مكب النفايات الصحي في منطقة الفخاري.

وأشار الصالح إلى القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم أهلنا في قطاع غزة، وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية.

وقال الصالح "نفتتح اليوم هذا المشروع الحيوي، ضمن إصرار حكومتنا على صنع الحياة والأمل بالمستقبل، فهذا المشروع صمم وجهز بأحدث الطرق العلمية والفنية، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، من اجل أن ينعم المواطن بخدمة متطورة في جمع النفايات بطرق أكثر كفاءة تتيحها هذه المحطة".

وأضاف ان "المحطة ستسهم في تقليص الوقت والجهد المستنفد في عملية إدارة النفايات الصلبة، وإتاحة المجال لإمكانية فصل النفايات، وبالتالي تقليل حجم النفايات التي تنقل إلى المكبات".