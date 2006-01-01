اللجنة القطرية تسلم الدفاع المدني في غزة عدداً من المعدات والمركبات

غزة / سما/

سلّمت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، يوم الأربعاء، جهاز الإطفائية والدفاع المدني الفلسطيني، عددًا من المعدات والمركبات.

وجرت مراسم تسليم المركبات والمعدات بتبرع من دولة قطر لصالح جهاز الإطفائية والدفاع المدني في باحة فندق المشتل بمدينة غزة، بحضور السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وكانت 24 سيارة للدفاع المدني والإطفاء تبرعت بها قطر، قد وصلت إلى غزة أمس عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، بعد دخولها من الأردن عن طريق معبر جسر اللنبي. وفق قناة (كان) العبرية.

يذكر أن السفير العمادي ونائبه خالد الحردان، وصلا الليلة الماضية، إلى غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع، للإطلاع على مشاريع اللجنة القطرية في قطاع غزة.