  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ملحم: جهود لشراء مديونية شركة كهرباء القدس

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: جهود لشراء مديونية شركة كهرباء القدس


رام الله / سما /

أكد رئيس سلطة الطاقة المهندس ظافر ملحم ، تواصل جهود الحكومة مع سلطة الطاقة وشركة كهرباء القدس والبنوك المحلية ، لشراء المديونية على أن يتم تسويتها وفق مستحقات شركة كهرباء القدس لدى وزارة المالية ، لحل إشكالية القطع الممنهج للتيار الكهربائي الذي تفرضه شركة كهرباء اسرائيل بمصادقة حكومة الاحتلال ، في إطار سياسة العقاب الجماعي على شعبنا .

وأوضح ملحم في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاربعاء، أنه من المقرر ان تجري اليوم مباحثات مع الجانب الآخر لحل الموضوع وتسوية المديونية ، مشيرا إلى أن مقترحا طرح في اجتماع الأحد الماضي وتم القبول به مؤخرا ، يقضي بتسديد المديونية عبر دفع 150 مليون شيكل وتخصيص باقي المبلغ على 43 شهرا .

وفي إطار سياسة الحكومة بالانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال ، قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم ، إن يجري العمل على أرض الواقع لزيادة الأمن الكهربائي والطاقة ، لتزويد المواطن بالتيار الكهربائي من مصادر متنوعة لسد احتياجاته.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو... "القسام" تكشف تفاصيل إحدى العمليات الأمنية الأكثر تعقيدًا في صراع الأدمغة

اغتيال ابو العطا فتح الافاق..مقترح أمني إسرائيلي لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة

بالفيديو: شاب كويتي يعتنق اليهودية ويغير اسمه ويهرب لـ بريطانيا!

الكونغرس يوافق على تحويل 150 مليون دولار للفلسطينيين

الوزير السابق بيلين يتحدث عن حماس وفوزها في 2006 وشروط دخول الانتخابات

الاحتلال: اصابة فلسطيني جراء استهدافه من طائرة اسرائيلية على حدود غزة

"ليس لغزة حل".. صحيفة عبرية: التحسن الاقتصادي سيفشل في تحقيق هدوء بعيد المدى بغزة

الأخبار الرئيسية

حال إصدار مرسوم رئاسي.. الاتحاد الأوروبي: مستعدون للتواصل مع الجهات ذات الصلة لدعم العملية الانتخابية

مطار بن غوريون

غضب روسي وبودار ازمة.. اسرائيل ترفض دخول آلاف السواح الروس وموسكو تصفه بـ "المزعج للغاية"

استطلاع : لو جرت انتخابات اليوم فتح تفوز على حماس وعباس يتفوق على هنية

"الشاباك" يكشف : اعتقلنا أكبر خليّة لـ "الشعبية" في الضفة

860x484 (1)

محدث : وفد حماس يصل ماليزيا دون هنية