ملحم: جهود لشراء مديونية شركة كهرباء القدس

رام الله / سما /

أكد رئيس سلطة الطاقة المهندس ظافر ملحم ، تواصل جهود الحكومة مع سلطة الطاقة وشركة كهرباء القدس والبنوك المحلية ، لشراء المديونية على أن يتم تسويتها وفق مستحقات شركة كهرباء القدس لدى وزارة المالية ، لحل إشكالية القطع الممنهج للتيار الكهربائي الذي تفرضه شركة كهرباء اسرائيل بمصادقة حكومة الاحتلال ، في إطار سياسة العقاب الجماعي على شعبنا .

وأوضح ملحم في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاربعاء، أنه من المقرر ان تجري اليوم مباحثات مع الجانب الآخر لحل الموضوع وتسوية المديونية ، مشيرا إلى أن مقترحا طرح في اجتماع الأحد الماضي وتم القبول به مؤخرا ، يقضي بتسديد المديونية عبر دفع 150 مليون شيكل وتخصيص باقي المبلغ على 43 شهرا .

وفي إطار سياسة الحكومة بالانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال ، قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم ، إن يجري العمل على أرض الواقع لزيادة الأمن الكهربائي والطاقة ، لتزويد المواطن بالتيار الكهربائي من مصادر متنوعة لسد احتياجاته.