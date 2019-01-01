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المحكمة الاسرائيلية ترفض استئنافا للاسيرة شروق البدن ضد اعتقالها الاداري

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحكمة الاسرائيلية ترفض استئنافا للاسيرة شروق البدن ضد اعتقالها الاداري


بيت لحم / سما /

رفضت محكمة الاستئناف العسكرية في "عوفر" التماساً قدّمه محامي هيئة الاسرى والمحررين للمعتقلة شروق البدن للطّعن بقرار اعتقالها اداريا لمدة ستة اشهر اداريا .

وأوضحت الهيئة أن قوّات الاحتلال كانت قد اعتقلت البدن (25 عاماً)، من محافظة بيت لحم، بتاريخ 15 تمّوز/ يونيو 2019، واحتجزتها في "هشارون" لخمسة أيام في غرفة عزل انفرادي تفتقد للتهوية والإضاءة، ورائحتها كريهة بسبب تواجد المرحاض داخلها، ما أدّى إلى إصابتها بمشاكل نفسية وصحيّة في الكلى والأعصاب والمعدة، وحوّلتها بعد ذلك للاعتقال الإداري (بلا تهمة)، متجاهلة وضعها الصّحي وكونها أم لطفلة.

يشار إلى أن ثلاث أسيرات أخريات يقبعن في سجون الاحتلال قيد الاعتقال الإداري (بلا تهمة)، وهنّ: بشرى الطويل، شذا حسن وآلاء بشير.

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