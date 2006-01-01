جامعة النجاح تستضيف وفد منظمة المرأة العربية

نابلس / سما /

استضافت جامعة النجاح الوطنية اليوم وفداً من منظمة المرأة العربية ضمن جولته في الأراضي الفلسطينية.

وكان في استقبال الوفد من إدارة الجامعة النائب الأكاديمي الدكتور محمد السبوع، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وخلال اللقاء قدّم الدكتور السبوع تعريفاً بالجامعة وتطورها منذ تأسيسها وبرامجها ومشاريعها والتحديات التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.

كما تحدث عن دور الجامعة في تمكين دور المرأة ودورها في المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى أن نسبة الطلبة الإناث في الجامعة تقارب 65% وأن المرأة تحتل العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية في الجامعة.

ترأست الوفد الضيف وجيهة جبابلي، أمين عام الاتحاد العربي للمرأة، وضم الوفد في عضويته مشاركين من الأردن وتونس، والذين أبدوا إعجابهم بما وصلت اليه الجامعة من تقدّم، حيث تم تعريفهم بتاريخ الجامعة من خلال زيارتهم لمتحف مئوية النجاح.

كما زاروا بعض مرافق الحرم الجديد، وتم تعريفهم بالمرافق الأخرى كمستشفى النجاح الوطني الجامعي، وأبدوا تقديرهم للجهد المبذول في إنشاء وتطوير الجامعة كمؤسسة تعليمية في فلسطين بالرغم من الظروف والتحديات.

يُذكر أن منظمة المرأة العربية هي منظمة حكومية تعمل في إطار جامعة الدول العربية، وتأسست لغايات تمكين المرأة العربية وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات باعتبارها ركيزة أساسية لتقدّم المجتمع العربي، والتوعية بأهمية ومحورية كون المرأة شريكاً على قدم المساواة في عملية التنمية على أن تشمل جهود التوعية المرأة ذاتها والمجتمعات العربية ككل، وتكريس جهود التنسيق والتعاون بين الدول العربية من أجل إنجاز غايات التمكين والتوعية.