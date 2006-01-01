تحريض إسرائيلي على عودة بعد إعلان الشاباك اعتقال جرار

رام الله / سما /

نشر موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأربعاء، تقريرًا تحريضيًا ضد أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة، بدعوى لقائه القيادية في الشعبية وعضو المجلس التشريعي خالدة جرار بعد أن أفرجت عنها سلطات الاحتلال في حزيران/ يونيو 2016.

وبحسب التقرير، فإن جرار التي أعيد اعتقالها مؤخرًا كشف عن نشاطها في الخلية التي أعلن الشاباك عن اعتقالها من عناصر الجبهة الشعبية والتي تضم 50 ناشطًا.

وزعم التقرير أن 5 من أفراد الخلية المعتقلين، هم ناشطون في منظمات مدنية وحقوقية تمول من دول وجهات أوروبية، بينهم سامر العربيد الذي يعمل لدى اتحاد لجان العمل الزراعي.