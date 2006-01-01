مرفق رابط الفحص.. الأوقاف بغزة تُعلن آلية صرف مكافأة المتطوعين

غزة / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة، عن آلية صرف المكافأة المالية التي سيتم صرفها للمتطوعين الذين يعملون لديها في المساجد من الخطباء والوعاظ والمحفظين والأئمة والمؤذنين والأذنة، ذكورًا وإناثًا.

وأوضحت الأوقاف أنه بإمكان المتطوعين الاستعلام عن أسماءهم عبر موقع الوزارة الالكتروني www.palwakf.net، من خلال رقم الهوية.

وأكدت أنه سيتم صرف مبلغ 200 شيكل لكل متطوع، ممن ليس لهم أي مصدر دخل، بدءا من اليوم عبر مكاتب البريد منوهةً أنه تم فحص وتدقيق كافة أسماء المتطوعين للتأكد أنه ليس أي مصدر دخل.

وأشارت الوزارة إلى أن صرف هذه المكافأة يأتي تقديرًا للجهود التي مازال المتطوعون يبذلونها في خدمة بيوت الله، وفي إطار سعيها للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

وعبرت وزارة الأوقاف عن جزيل الشكر والتقدير لكل الجهات التي ساهمت في تقديم هذه المكافأة، مشددةً على أنها ستواصل جهودها مع كافة الأطراف من أجل المساهمة في حل مشكلة المتطوعين بطريقة تضمن لهم العيش الكريم.

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