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مباحث خانيونس تعتقل مطلوبين اثنين بقضية مقتل المواطن "أبو سحلول"

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحث خانيونس تعتقل مطلوبين اثنين بقضية مقتل المواطن "أبو سحلول"


غزة / سما/

ألقت المباحث العامة بمحافظة خانيونس القبض على اثنين من المطلوبين على ذمة قضية مقتل المواطن "محمد أبو سحلول" نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح مدير المباحث العامة بمحافظة خانيونس محمود البريم أن قوة من المباحث ألقت القبض على كلّ من (ف.ح) 29 عاماً و (ع.ح) 29 عاماً، بعد ورود معلومات عن تواجدهما في المحافظة الوسطى.

وأكد البريم أنه تم ضبط قطعة سلاح آلي تخص القضية، لافتاً إلى أنه تم إحالة الشخصين وقطعة السلاح إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

يذكر أن المواطن "أبو سحلول" قُتل في شجار عائلي تخلله إطلاق نار بمحافظة خانيونس، في سبتمبر الماضي.

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