الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

غزة / سما/

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن السفر عبر معبر رفح ليوم غد سيكون من الحافلة الثانية وحتى الحافلة الخامسة من كشف (18/12).

ودعت الداخلية إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها والتواجد غداً الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت داخلية غزة المسافرين بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.