"الخارجية الإسرائيلية" ترد على اعتناق كويتي مسلم الديانة اليهودية

القدس المحتلة / سما /

ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لها، على الجدل الذي أثير بعد نشر قناة تلفزيوينة إسرائيلية لمقطع فيديو يظهر فيه شاب كويتي أعلن اعتناق الديانة اليهودية.

وقالت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدة على حسابها الرسمي "الشاب الكويتي المسلم يوسف المهنا أصبح في السنوات الأخيرة يطلق على نفسه اسم نفتالي بن يهودا، حيث تحول من طفل تربى على كراهية إسرائيل إلى شاب يهودي ويتكلم العبرية".

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر بوزارة الداخلية بتقرير حمل عنوان "الداخلية سحب الجنسية الكويتية من مواطن ادعى اعتناقه اليهودية.. بعد التحقق"، لافتة إلى أنه "إذا ثبتت صحة التقرير المنشور فإن سحب الجنسية الكويتية من المواطن اليهودي سيكون إجراء عاجلا".

وأضافت الصحيفة الكويتية وفقا للمصدر "في حال تقدم شخص بشكوى بهذا الخصوص فسوف تتحرك الأجهزة الأمنية وفق الأطر القانونية، مشددة على أنه متى ثبت دخول مواطن كويتي إلى إسرائيل سيخضع للتحقيق في قضية أمن دولة".

يشار إلى أن الشاب الكويتي " يوسف المهنا" أحدث جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد ترك الإسلام واعتناق الدين اليهودي، بعد أن فر إلى بريطانيا ، وقام بتغير اسمه إلى "نفتالي"، معربًا عن أمنياته بالسفر إلى إسرائيل والعيش فيها.