الشرطة تضبط 15 مركبة تحمل لوحات أرقام مزورة في الخليل

الخليل / سما /

ضبطت الشرطة اليوم 15 مركبة تحمل لوحات ارقام مزورة والقت القبض على أصحابها في الخليـل .

وذكــرت إدارة العلاقات العامـة والإعـلام بالشرطـة، بأنه وأثناء عمل دوريات شرطة المرور في فحص المركبات ومتابعة للمركبات غير القانونية، فقد ضبطت شرطة المرور 15 مركبة تحمل لوحات ارقام مزورة .

وأضافت، بان عملية ضبط هذه المركبات تمت بعد فحصها حسب الأصول من قبل شرطة المرور وتبين انها مزورة وتعود لمركبات أخرى قانونية، بناء على ذلك تم ضبط هذه المركبات وتوقيف أصحابها .

واكدت، انه تم توقيف المشتبه به الــ 15 واحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول .