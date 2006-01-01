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الشرطة تضبط 15 مركبة تحمل لوحات أرقام مزورة في الخليل

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط 15 مركبة تحمل لوحات أرقام مزورة في الخليل


الخليل / سما /

ضبطت الشرطة اليوم 15 مركبة تحمل لوحات ارقام مزورة والقت القبض على أصحابها في الخليـل .

وذكــرت إدارة العلاقات العامـة والإعـلام بالشرطـة، بأنه وأثناء عمل دوريات شرطة المرور في فحص المركبات ومتابعة للمركبات غير القانونية، فقد  ضبطت  شرطة المرور 15 مركبة تحمل لوحات ارقام مزورة .

وأضافت، بان عملية ضبط هذه المركبات تمت بعد فحصها حسب الأصول من قبل شرطة المرور وتبين انها مزورة وتعود لمركبات أخرى قانونية، بناء على ذلك تم ضبط هذه المركبات وتوقيف أصحابها .

واكدت، انه تم توقيف المشتبه به الــ 15 واحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول .

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