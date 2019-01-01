حنون: الولايات المتحدة تستهدف حق العودة باستهداف عمل الأونروا

نابلس / سما /

قال مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد حنون، إن هدف الولايات المتحدة الأميركية تفكيك وإيقاف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بحيث تصبح غير قادرة على أداء واجباتها، وبالتالي تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار خلال لقاء "واجه الصحافة" الذي نظمه مكتب وزارة الإعلام في مدينة نابلس اليوم الأربعاء، حول "تمديد عمل وكالة الغوث في مواجهة الحصار الأميريكي والتحريض الإسرائيلي"، إلى أن تهديدات أطلقت من الولايات المتحدة من على منصة الأمم المتحدة تجاه كل من يقدم المساعدة للفلسطينيين بالمعاقبة ووقف المساعدات، وكانت أولى العقوبات على وكالة الغوث، تجميد تمويلها، في محاولة للضغط على الفلسطينيين سياسيا وابتزازهم ماليا.

وقال إن الولايات المتحدة تحاول جر دول أخرى لتجميد تبرعاتها في معركتها بحق الوكالة، لكن الجهود الفلسطينية والعربية، وبدعم أصدقاء فلسطين حول العالم أسفرت عن تجديد تفويض الوكالة بالأغلبية الساحقة في الأمم المتحدة.