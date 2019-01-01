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محكمة الاحتلال ترفض التماس المعتقلة الإدارية شروق البدن

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، اليوم الأربعاء، أن محكمة الاحتلال في "عوفر" رفضت التماساً قدّمه محامي الهيئة باسم المعتقلة شروق البدن للطّعن بقرار المحكمة السّابق برفض الاستئناف على أمر الاعتقال الإداري الصّادر بحقّها لمدّة ستة أشهر.

وأوضحت الهيئة، أن قوّات الاحتلال كانت قد اعتقلت البدن (25 عاما)، من محافظة بيت لحم، بتاريخ 15 تمّوز/ يوليو 2019، واحتجزتها في "هشارون" لخمسة أيام في غرفة عزل انفرادي تفتقد للتهوية والإضاءة، ورائحتها كريهة بسبب تواجد المرحاض داخلها، ما أدّى إلى إصابتها بمشاكل نفسية وصحيّة في الكلى والأعصاب والمعدة، وحوّلتها للاعتقال الإداري (بلا تهمة)، متجاهلة وضعها الصّحي وكونها أما لطفلة.

يشار إلى أن ثلاث أسيرات أخريات يقبعن في سجون الاحتلال قيد الاعتقال الإداري، وهنّ: بشرى الطويل، وشذا حسن، وآلاء بشير.

 
#هيئة شؤون الأسرى #شروق البدن

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