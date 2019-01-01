بعثة من الامم المتحدة تصل غزة للقاء حماس والفصائل للتباحث حول اجراء الانتخابات

وكالات

وصلت بعثة متخصصة من الأمم المتحدة يوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، لعقد سلسلة لقاءات مع الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني ولجنة الانتخابات، بهدف الاطلاع على التحضيرات الجارية بشأن إجراء الانتخابات.

وقال هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية ان بعثة متخصصة من الأمم المتحدة ستصل اليوم الأربعاء إلى قطاع غزة للقاء حركة حماس والفصائل.

واوضح ان البعثة وصلت يوم أمس الى رام الله للإطلاع على البيئة الانتخابية والوضع الفلسطيني بخصوص الانتخابات.

من جانبه قال مدير المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة جميل الخالدي في تصريح صحفي إن وفدًا من الأمم المتحدة وصل اليوم إلى القطاع، للاطلاع على تطورات إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أنه التقى بمسؤول الشئون الانتخابية-مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة مايكل بورك والوفد المرافق له، وأطلعهم على آخر المستجدات والاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بالإضافة إلى جاهزية اللجنة من الناحية الفنية لعقد هذه الانتخابات.

وأوضح أن الوفد الأممي أبدى استعداده لمساعدة لجنة الانتخابات في النواحي اللوجستية والفنية، دعمًا لإتمام العملية الانتخابية.

وكان الوفد الأممي التقى في مدينة رام الله أمس الثلاثاء رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، وأطلعهم على مشاورات اللجنة بخصوص الانتخابات، وعلى التحديات التي تواجه عمل اللجنة مع الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في مدينة القدس المحتلة.