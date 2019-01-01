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بركات يطلب من فريدمان فرض عقوبات أميركية على تركيا

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بركات يطلب من فريدمان فرض عقوبات أميركية على تركيا


القدس المحتلة / سما /

طلب نير بركات عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، اليوم الأربعاء، من السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، أن تفرض الإدارة الأمريكية عقوبات قاسية على تركيا في أعقاب التقرير الذي نشرته صحيفة التليغراف البريطانية، أن حماس خططت لاغتياله حين كان رئيسًا لبلدية القدس إلى جانب شخصيات إسرائيلية أخرى انطلاقًا من الأراضي التركية.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن بركات هاتف فريدمان ووضعه في صورة الخبر المنشور، وطلب منه العمل على فرض عقوبات قاسية ضد تركيا.

وقال بركات "مرةً أخرى، تظهر الحقيقة أن تركيا تدعم الإرهاب، وتمنح منزلًا دافئًا لإرهابيي حماس وأي شخص يحاول إيذاء إسرائيل". وفق قوله.

وأضاف "ليست هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها هذه الأنباء، لكن هذه المرة أدركنا أن الأتراك هم الذين ساعدوا حماس هذه المرة أيضًا، وهذا لن يمنعني من الاستمرار في القيام بأعمال لصالح إسرائيل".

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