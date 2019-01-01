أمير ويلز يزور البلاد الشهر المقبل

رام الله / سما /

أعلنت القنصلية البريطانية في القدس، اليوم الأربعاء، أن أمير ويلز، تشارلز فيليب آرثر جورج. سيزور الأراضي الفلسطينية المحتلة الشهر المقبل.

وقال القنصل البريطاني إن الأمير البريطاني سيلبي بداية العام الجديد، دعوة وجهها له الرئيس محمود عباس، مضيفًا أن هذه الزيارة من شأنها أن تبني على زيارة الأمير ويليام العام الماضي، وستضيف إلى العلاقات الودية التي يتمتع بها الأمير مع زعماء الدول العربية.

ومن المقرر أيضًا أن يزور تشارلز، إسرائيل، وفق ما ذكرته القناة العبرية السابعة، التي قالت إن الزيارة ستتم بعد دعوة وجهها له الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.