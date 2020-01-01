بوفون لن يغادر يوفنتوس في نهاية الموسم !

وكالات / سما /

يقترب حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون، نجم يوفنتوس وقائده من تجديد عقده لعام إضافي، والذي ينتهي في صيف عام 2020.

وينتهي عقد بوفون بعد ستة أشهر تقريباً، حيث وقع عليه بعد عودته خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عقب عام واحد من الرحيل والانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان متوقعا لبوفون أن يعتزل كرة القدم بشكلٍ نهائي خلال فترة الصيف القادم، إلا أنه ينوي التجديد لعامٍ إضافي.

ووفقاً لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي فإن البالغ من العمر 41 عاماً سيجدد عقده خلال الفترة القادمة.

وكان “جيجي” قد عادل رقم أسطورة آي سي ميلان باولو مالديني كأكثر لاعب خوضاً للمباريات في تاريخ الدوري الإيطالي بـ 647 مباراة، وتخطى أليساندرو ديل بييرو كأكثر من مثل يوفنتوس في تاريخ البطولة.