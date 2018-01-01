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بالتعاون مع بال تريد "Ooredoo" ترعى جائزة المصدر التكنولوجي

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالتعاون مع بال تريد "Ooredoo" ترعى جائزة المصدر التكنولوجي


رام الله / سما /

نظم مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) حفلًا للإعلان عن جائزة مُصدر فلسطين للعام 2018، حيث قدمت  Ooredoo رعايتها للجائزة عن فئة قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي فازت عنها شركة MTC في غزة.

وحضر الحفل، الذي أقيم الثلاثاء في فندق الكرمل في مدينة رام الله دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية وعددًا من الشخصيات الرسمية والاعتبارية الفلسطينية، ويذكر أن هذه الجائزة تهدف الى تحفيز المصدّرين النشطين والمبادرين لفتح أسواق جديدة وطرح المنتجات الفلسطينية  على الخارطة العالمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي يعتبر ساحة خصبة للإبداع والريادة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. ضرغام مرعي: "جائزة مصدر فلسطين لها دور مميز يعمل على الارتقاء بالقطاع الإقتصادي الفلسطيني والتشجيع طرح نماذج جديدة من الابتكار لتصدير منتجاتنا الوطنية للعالم، وإننا نعبر عن سعادتنا للدور الهام الذي يقوم به مركز التجارةالفلسطيني (بال تريد)، متمنيين للشركاء في مركز التجارة دوام التوفيق والنجاح".

من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة مركز  التجارة الفلسطيني (بال تريد) السيد عرفات عصفور،  إلى دور الشركاء الرعاة في دعمهم للصادرات من خلال رعايتهم لهذه الجائزة، وأكد على أهمية دعم Ooredoo لقطاع هام جدا وجديد وهو تكنولوجيا المعلومات.

#المصدر التكنولوجي #Ooredoo #بال تريد

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