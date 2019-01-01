اليونيسكو تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

وكالات / سما /

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة، المعروفة باليونيسكو، أنها ستحتفل اليوم 18 ديسمبر باليوم العالمي للغة العربية ضمن فعاليات خاصة.

وأشارت المنظمة في موقعها الرسمي على الإنترنت إلى أنها ستحتفل بهذه المناسبة اليوم، وتستضيف ثلاث طاولات مستديرة مخصصة لهذا الموضوع، ستجتمع تحت عنوان " اللغة العربية والذكاء الصناعي"، وستتضمن الاحتفالات أيضا حفلا موسيقيا سيقام في مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتنظم اليونيسكو الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية هذا العام بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لديها، وبالشراكة مع مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية.

وستشارك في هذه الاحتفالات خبراء وأكاديميون وفنانون وممثلون عن مؤسسات متخصصة لمناقشة العديد من الموضوعات منها:

-تأثير الذكاء الصناعي في صون اللغة العربية وتعزيزها.

- حوسبة اللغة العربية ورهان المستقبل المعرفي.

- إطلاق التقرير الإقليمي بعنوان " اللغة العربية بوصفها بوابة لاكتساب المعارف ونقلها".

ويحتفل العالم كل سنة في الـ 18 من ديسمبر باليوم العالمي للغة العربية كون هذا التاريخ يصادف موعد إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973، المتضمن إدخال اللغة العربية قائمة اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

يولي العالم اليوم اهتماما واضحا باللغة العربية كونها من أقدم اللغات السامية، وإحدى أكثر اللغات انتشارا، ويتحدث بها أكثر من 420 مليون شخص، معظهم في بلدان الوطن العربي والمناطق المجاورة لهذه البلدان.

وبالرغم من أن اللغة العربية تعتبر من أقدم لغات العالم، إلا أنها واصلت حيوتيها وانتشارها حتى في أوساط التقنية الحديثة، وتعتبر اليوم من بين أكثر اللغات استخداما على الإنترنت.