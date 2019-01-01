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اكتشاف لوح حجري عمره أكثر من قرنين

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف لوح حجري عمره أكثر من قرنين


وكالات / سما /

أعلنت مديرية حماية الآثار الثقافية في مقاطعة خبي بشمالي الصين عن اكتشاف لوح حجري قديم يعود إلى 222 سنة.

وأضافت المديرية أن اللوح المكتشف يعود إلى عهد أسرة تشينغ الامبراطورية (1644-1911)، وقد عُثر عليه في محافظة رنشيان بالمقاطعة، مشيرة إلى أن طوله يبلغ 117.5 سم، وبعرض 49 سم وسماكة 28 سم.

وتسجل النقوش على اللوح الحجري كيف عمل مسؤول في عهد أسرة تشينغ الامبراطورية على تخفيض الضرائب عن القرويين المحليين.

وقال تشانغ قوه يونغ الخبير في الآثار والثقافة، إن اللوح الحجري يوفر مواد هامة لدراسة الظروف الاقتصادية والحياتية للقرويين في نواحي المحافظة خلال عهد أسرة تشينغ الامبراطورية.

#الامبراطورية #الصين

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