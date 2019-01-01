جامعة فلسطين الاهلية توقع اتفاقية تعاون مع مركز السرايا لخدمة المجتمع

بيت لحم/ سما /

وقعت جامعة فلسطين الاهلية ومركز سرايا لخدمة المجتمع، اتفاقية تعاون لتقديم الخدمات تطويرية لطلبة الجامعة من مختلف التخصصات، وذلك بحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عوني الخطيب وعميد شؤون الطلبة الدكتور محمد صعابنة والاستاذ جريس ابو غنام مدير دائرة العلاقات الدولية والعامة في الجامعة بالاضافة الى المديرة التنفيذية لمركز السرايا السيدة هيام عليان ومدير البرامج رانيه جارالله ومنسقة برنامج التطوير المجتمعي صمود ابو خضير في المركز.

وتهدف الاتفاقية تقديم خدمات تطويرية لطلبة الجامعة من تخصصات علم الاجتماع واللغة العربية والانجليزية وغيرها من التخصصات، على ان تقدم جامعة فلسطين الأهلية مجموعة من الطلبة للتطوع في مركز السرايا لخدمة المجتمع والذي بدوره يوفر التدريبات اللازمة التي تؤهلهم للعمل مع الاطفال مقابل ساعات عمل تدريبي او تطوعي يتم احتسابهم من قبل الجامعة كساعات خدمة مجتمع.

ومن جانبه، رحب الدكتور عوني الخطيب بالحضور مؤكداً على اهمية تعزيز العمل التطوعي وخدمة المجتمع، مضيفاً ان جامعة فلسطين الأهلية تسعى لتكون منارة علمية وريادية، مصرحاً ان إدارة الجامعة تعمل بكل جهد واهتمام ومسؤولية الى تحقيق التعليم النوعي المميز للطلبة، كما انها تعمل على توفير جميع متطلبات التعليم الحديثة، ومناهج تدريسية مواكبة للتطوير العلمي العالي، ذلك بتوفير الهيئة التدريسية ذات كفاءة عالية وخبرة مميزة في التعليم العالي، مشيراً الى اهمية التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية لما فيها من مصلحة للطالب.

وقالت السيدة هيام ان مركز سرايا يسعى لبناء قدرات الافراد ليكونوا مستقلين قادرين على القيام بأدوارهم كل حسب موقعه، كما ويمكن طلاب الجامعات على اكتسابهم المهارات الشخصية والمهنية اللازمة لتحقيق ذلك، بالاضافة الى مهارات حياتية و شخصية ومهنية تؤهلهم للانخراط بالمجتمع وسوق العمل، وذلك انطلاقا من ايمان المركز بضرورة تحفيز الطاقة الشبابية و دورها الإيجابي في أحداث التغير المجتمعي، كما ويسعى المركز الى استقطاب طلاب من جامعات فلسطينية وتخصصات مختلفة أهمها قسم علم الاجتماع وأقسام لغات العربية والانجليزية وغيرها من الأقسام، بهدف البناء على قدراتهم الأكاديمية في ثلث مواد أساسية هي الرياضيات واللغة العربية والانجليزية، لضمان تقديم تعليم لطلبة المدارس ومساعدتهم والذي بدور يساعد على الحد من نسب التسرب من المدارس والتي تعتبر من اهم المسببات للمشاكل الاجتماعية المختلفة.