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ميزة جديدة من انستجرام

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميزة جديدة من انستجرام


وكالات / سما /

أعلنت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستجرام عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة أكثر من صورة ضمن القصص.

وأوضحت إنستجرام – المملوكة لشركة فيسبوك – أنه يمكن للمستخدمين نشر العديد من الصور في شاشة واحدة. وسوف تتوفر الميزة الجديدة – المسماة Layout – في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من اليوم، وهي تسمح بمشاركة ما يصل إلى 6 صورة معًا.

ومع أن هذه الميزة قد تبدو بسيطة، إلا أنه من المرجح أن تحظى بشعبية كبيرة، خاصةً في ظل لجوء العديد من المستخدمين إلى تطبيقات تحرير القصص التي يوفرها الطرف الثالث، لذا، فإن توفير هذه الميزة من إنستجرام نفسها أمر مرحب به.

وقالت إنستجرام في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “التقط صورة، ثم صورة أخرى، ثم أخرى. مع Layout يمكن تسجيل ومشاركة العديد من الصور في قصتك. إنها طريقة جديدة وإبداعية للتعبير عن نفسك. تفحصها!”.

يُشار إلى أن إنستجرام سعت خلال المدة الماضية إلى تعزيز المزايا المتاحة مع القصص، بما في ذلك وضع الإنشاء Create Mode الذي يعطي الناس مكانًا لصنع المحتوى أكثر من مجرد الصور، كما يوجد أيضًا أوضاع أخرى، والعديد من المزايا الأخرى.

#انستجرام

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