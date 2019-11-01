مدرسة غزية تتلقى دعوة للمشاركة في بطولة دولية

غزة / سما /

تلقت مدرسة نماء لكرة القدم دعوة رسمية من أكاديمية نادي الهلال السعودي لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس الاردن الدولية الثانية، والتي ستقام في الفترة ما بين 1/11/2019 حتى 15-1-2020.

وتأتي هذه الدعوة في ظل التعاون المستمر ونسج العلاقات للمدرسة مع مختلف الجهات، حيث سبق وأن تلقت مدرسة نماء دعوة رسمية على ضوء الاتفاقية التي وقعتها مع نادى الجليل الرياضي في الأردن.

بدوره أكد الكابتن أبو معروف حمودة مدير المدرسة بأن المدرسة تسعى خلال المرحلة المقبلة لترتيب مجموعة من الاتفاقيات مع الاكاديميات العربية والخارجية.