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تعرف على أكبر المستفيدين في بداية إياب الدوري

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على أكبر المستفيدين في بداية إياب الدوري


غزة / سما /

أسفرت نتائج مباريات الأسبوع الأول من مرحلة إياب دوري الدرجتين الممتازة والأولى, عن حدوث تقلبات طفيفة في جدول الترتيب.

واستفاد فريق الهلال من انتصاره الثمين على الأهلي (4-1), ليقفز للمركز السادس في جدول ترتيب الممتازة برصيد 16 نقطة.

كما ضرب غزة الرياضي "عصفورين بحجر واحد" بفوزه القاتل على شباب رفح (1-0), إذ رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير, ناهيك على أنه أصبح متساويا مع "الزعيم" الرفحي في النقاط أيضا.

أما في دوري الأولى, فكان أكبر المستفيدين فريقا الجلاء وخدمات المغازي, بعدما انتصر الأول على التفاح (2-0), ليصبح وصيفا في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة, بينما تفوق الثاني على الزيتون (1-0), ليرتقي للمركز الرابع برصيد 20 نقطة.

كما قفز القادسية للمركز الخامس برصيد 19 نقطة, عقب انتصاره على خدمات النصيرات (3-1), في حين أصبح الأقصى ثامنا بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة, بعد فوزه الثمين على بيت حانون الأهلي (2-1), بينما تفوق العطاء متذيل الترتيب برصيد 6 نقاط على خدمات البريج (2-1).

#دوري الممتازة

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