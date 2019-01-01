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الاونروا :تراجع العجز المالي للعام 2019 الى 90 مليون دولار

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا :تراجع العجز المالي للعام 2019 الى 90 مليون دولار


غزة / سما/

اعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" ان العجز المالي للعام 2019 انخفض من 167 مليون دولار الى 90 مليون حتى نهاية العام. 

وكانت الأونروا اعلنت سابقا أنها بحاجة لتأمين ١٦٧ مليون دولار لادارة دفة خدماتها ودفع رواتب عامليها حتى نهاية هذا العام علما أن هذا المبلغ المنشود يمكن الوكالة من الإستمرار بتقديم "الحد الادني" من الخدمات للاجئين.

وقال عدنان ابو حسنه المستشار الاعلامي للاونروا في تصريحات اذاعية "انه بفضل جهود مكثفة بذلت على مدى الأسابيع الثلاث الماضية استلمت الأونروا مبلغ ٧٧ مليون دولار من أكثر من ٢٠ دولة وشريك وتشمل مبالغ تم تحويلها من دول كانت قد جمدت ما تبقي من تبرعاتها لهذا العام على ضوء التحقيق الذي أشرف عليه مكتب الرقابة الداخلي للامم المتحدة والذى خلص إلى أنه لا يوجد أي فساد أو سوء استغلال مالى".

واضاف "على ضوء هذه التطورات  فقد انخفض العجز المالى لعام  ٢٠١٩ من ١٦٧ مليون دولار إلى ٩٠ مليون دولار مع العلم ان عدة دول اكدت للأونروا بأنها ستؤمن مبالغ إضافية للوكالة قبل نهاية العام الجاري".  

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