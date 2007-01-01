أرتيتا يتفق على تدريب أرسنال خلفاً لإيمري

وكالات / سما /

اتفق الاسباني ميكيل أرتيتا على تولي مهمة تدريب فريق أرسنال الإنجليزي في الفترة المقبلة خلفاً للمدرب الإسباني أوناي إيمري الذي أقيل من منصبه مؤخراً لسوء النتائج.

و يقود كتيبة المدفعجية حالياً ، السويدي فريدي ليونبرج لحين التعاقد مع مدرب دائم ، و يبدو أن أرتيتا سيكون المنوط به تدريب الفريق في الفترة المقبلة وفقاً لما نشرته يومية ميرور البريطانية.

و أشارت الصحيفة إلى أن أرتيتا وافق على أن يكون المدرب الجديد للجانرز على أمل أن يتولى تدريب الفريق بداية من مباراة السبت المقبل أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

قائد أرسنال السابق سيكون جنباً إلى جنب مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في مباراة كأس الرابطة ضد أوكسفورد يونايتد مساء الأربعاء كمساعد لمواطنه و لكن صاحب الـ 37 ربيعاً جاهز للتوقيع على عقد لتدريب أرسنال مدته ثلاثة سنوات و نصف.

و تم الاتفاق بين الطرفين بعد مفاوضات مكثفة في آخر 48 ساعة و سيتم التأكيد على الأمر بشكل رسمي بعد مباراة السيتي وأوكسفورد.

و كان أرتيتا قد حصل على وعد من السيتي في 2018 بتولي تدريب الفريق خلفاً لجوارديولا عند رحيله لكنه يشعر أن ذلك لن يحدث وأن عودته لأرسنال هي الصفقة الأفضل له.