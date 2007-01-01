3 حلول أمام زيدان لإيقاف ميسي في الكلاسيكو

وكالات / سما /

من المؤكد أن كيفية إيقاف ليونيل ميسي هي الشغل الشاغل بالنسبة للسيد زين الدين زيدان المدير الفني الفريق نادي ريال مدريد قبل معركة الكلاسيكو القادمة ضد برشلونة.

ومن المقرر أن يستقبل الفريق الكتلوني نظيره المدريدي مساء اليوم –الأربعاء- على ملعب كامب نو ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ودار الكثير من الحديث حول هذه المباراة بسبب تأجيلها من السادس والعشرين من أكتوبر الماضي إلى الثامن عشر من ديسمبر الجاري لدواعٍ أمنية، وحتى كانت هناك شكوك حول إقامة اللقاء في موعده الجديد لنفس السبب.

إلا أن الشرطة الكتلونية وبعض السلطات الأخرى قدمت الضمانات الكافية لتأمين موقعة كلاسيكو الأرض، مما ساهم في إقامة المباراة في موعدها الجديد.

البرغوث الأرجنتيني يشكل الخطر الأكبر دائماً على خصوم البلوجرانا، وخاصة ريال مدريد، حيث أنه الهداف التاريخي لمباراة الكلاسيكو برصيد 26 هدفاً.

قائد التانجو الأرجنتيني يعيش فترة مزدهرة جداً في مسيرته الكروية، حيث حصد جائزة الكرة الذهبية السادسة في مسيرته، بالإضافة إلى جائزتي هداف الدوري الإسباني وأفضل لاعب الموسم الماضي في حفل صحيفة ماركا الإسبانية.

واستطاع صاحب القميص رقم 10 تحقيق الريمونتادا في سباق هدافي لا ليجا هذا الموسم ومشاركة كريم بنزيما في صدارة قائمة الهدافين بـ 12 هدفاً.

حلول زيدان لإيقاف ميسي خلال مباراة ريال مدريد القادمة ضد برشلونة

زيدان لديه بعض الحلول التي ربما تؤتي نفعاً لإيقاف أسطورة برشلونة الحية، نسردها على النحو التالي:

1- رقابة رجل لرجل من كاسيميرو

أحياناً ما يلجأ المديرون الفنيون لفكرة الرقابة رجل لرجل، عندما يواجهون فريقاً يعتمد على لاعب بعينه أكثر من غيره، مثل ميسي في حالتنا هذا. كاسيميرو لعب على ميسي رجلاً لرجل في بعض الكلاسيكوهات السابقة، ولكن استطاع البرغوث الأرجنتيني أن يتعامل مع هذا الموقف، ولم ينجح البرازيلي بشكل كامل في إيقاف ليو.

إلا أن عدم مشاركة كاسيميرو في مباراة فالنسيا الماضية وحصوله على الراحة قبل الكلاسيكو قد يشجع زيدان على تكليفه بمأمورية رقابة ميسي وإرهاقه بدنياً، وربما ينجح نجم السليساو هذه المرة في المهمة الصعبة.

2- رقابة رجل لرجل من فالفيردي

يتحدث الكثيرون عن أن فالفيردي سيكون هو المكلف برقابة ميسي رجلاً لرجل. النجم الأوروجوياني يقدم مستويات كبيرة هذا الموسم، وقد يرهق ميسي بالفعل في حال أوكل برقابته، ولكن في المقابل، سيخسر الريال فالفيردي هجومياً، وهو عنصر مؤثر نظراً لحيويته وانطلاقاته القوية التي قد تشكل خطراً حقيقياً على مرمى تير شتيجن لو لم يتصدى له وسط البرسا.

أضف إلى ذلك أن ميسي كثيراً ما يختفي في المباريات هذا الموسم ليترك بعض المخزون البدني لنهاية المباراة، وهنا سيفقد زيدان فالفيردي دون فائدة !.

3- رقابة مناطقية

شخصياً، أفضل هذا الحل بالنسبة لأي فريق يحاول إيقاف لاعب متحرك وغير ثابت في مكان محدد. ميسي من نوعية اللاعبين المتحركين، ولا يحبذ أن يبقى في موقع محدد في الملعب طوال المباراة، وبالتالي، فإنه قد يكون من الأفضل جعل رقابة ميسي مناطقية، بمعنى أن اللاعب القريب منه في الملعب يتولى رقابته تلقائياً ويُسلم المهمة لزميل في حال تحرك ميسي لموقع آخر في الملعب.