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رئيس أتلتيكو مدريد يتحدى ليفربول في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس أتلتيكو مدريد يتحدى ليفربول في دوري أبطال أوروبا


وكالات / سما /

أكد رئيس أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم إنريكي سيريزو إن فريقه لا يخشى ليفربول بعد القرعة التي أسفرت عن مواجهة بين الفريقين في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشدد المخرج السينمائي أن لديه ثقة كبيرة من قدرة فريق العاصمة الإسبانية على تجاوز نادي ليفربول في مباراتي الذهاب والإياب ، مدعياً ​​أن حارس المرمى يان أوبلاك سيوقف اللاعب محمد صلاح.

ويشغل إنريكي سيريزو منصب رئيس أتلتيكو مدريد منذ عام 2002 ، وقد تكمن خلال الفترة التي تولى بها رئاس النادي من الحصول على نتائج كبيرة في المسابقات الأوروبية وكسب لقب الدوري الإسباني.

وقال سيريزو لصحيفة ماركا الإسبانية : “أعتقد أن الدوار يجب أن يضرب ليفربول ، كنا نعلم أن ليفربول أو أي نادٍ آخر يمكن أن يلعب ضدنا ، هذه ليست هذه هي المرة الأولى التي نتواجه بها وقد قمنا بالقضاء عليه ، إنه فريق رائع ولكن لدينا يان أوبلاك”.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس في جدول الترتيب العام لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم خلف إشبيلية وخيتافي ، في حين إنه لم يسجل سوى 18 هدفاً فقط في 17 جولة ، وهو ما يؤكد وجود مشكلة كبيرة جداً بين المهاجمين وأيضاً على الصعيد التهديفي.

#ليفربول #دوري أبطال أوروبا

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