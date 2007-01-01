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مركز عبد الشافي يعقد لقاءاً بخصوص كتاب" قصص من غزة " للأستاذ إبراهيم خشان

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مركز عبد الشافي يعقد لقاءاً بخصوص كتاب" قصص من غزة " للأستاذ إبراهيم خشان


غزة / سما/

استضاف مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية الكاتب أ . إبراهيم خشان رئيس جمعية الإنسان التنموية ، وذلك لإلقاء الضوء على مجموعة من القصص القصيرة التي كتبها إبان العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 .

والذي تم طباعته باللغتين الفرنسية والإيطالية من خلال منظمات تضامنية مع الشعب الفلسطيني .

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من ممثل المركز أ. محسن أبو رمضان أشار بها بالمجموعة القصصية ، مؤكداً على أنها أفضل تعبير عن واقع المأساة التي يحياها الشعب الفلسطيني ، والتي تلامس الأبعاد الإنسانية والتربوية والحياتية بالمجتمع .

من جهتها قالت إلينورا من مؤسسة التضامن الإيطالية عبر سكايب أنها سعيدة بترجمة الكتاب .

وأشارت إلى تجربتها هي ومجموعة من المتضامنين في كل من القرارة والخليل ومناطق أخرى بفلسطين ، معربةً عن سعادتها بطباعة الكتاب وتوزيعه .

وقال أ . عبد الله تايه رئيس اتحاد الكتاب أن هذه القصص المؤثرة هي أفضل رسالة للتأثير بالرأي العام من السياسة الجامدة لأنها تعكس الواقع الإنساني والمعيشي بصورة واقعية بعيداً عن الجمود .

وتحدث أ. إبراهيم عن واقع القرارة حيث تم تهجير معظم سكان القرية إبان العدوان الإسرائيلي عام 2014 ، وقد جرت أحداث وتفاعلات كثيرة بالقرية دفعته لأن يكتب مجموعة من القصص القصيرة ، والتي لها علاقة بالإنسان والحيوان والبيئة والمجتمع .

وتحدثت د. سلام خشان عن تجربتها في نقل الرواية والقصة للمجتمع الأوروبي ، مؤكدة على أهمية استخدام أدوات التواصل الاجتماعي والقصص الأدبية في إيصال رسالة الشعب الفلسطيني ، للشعوب من أجل كسب التأييد لصالح قضيتنا وقضية شعبنا .

إنتهى .

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