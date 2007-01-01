مارادونا يكشف حقيقة وجود خلافات وعداء مع ميسي

وكالات / سما /

رغم وجود تصريحات لأسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو مارادونا تم وصفها بالهجومية ضد مواطنه الهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلا أن بطل العالم مع “التانجو” في مونديال 1986 يؤكد على عدم وجود عداء يجمعه مع قائد برشلونة الإسباني.

قال مارادونا في تصريحات إعلامية: لا انتقد ميسي، ولم أدخل في مواجهة مع ميسي على الإطلاق، ميسي بالنسبة لي رمز كبير.

وأضاف: علاقتي مع ميسي ليست سيئة، لم يحدث أن انتقدته في أمور تتعلق بمسيرته الكروية مؤخراً، أنا أرجنتيني، ولا أنتقد ميسي، أنظروا للجانب الإيجابي، نحن أصدقاء، شاهدته يبكي بعد خسارتنا 0-4 في ربع نهائي مونديال 2006 بألمانيا.

وتحدث مارادونا عن المحطة الصعبة في حياته عندما وقع فريسة للمخدرات، وحث الشباب على الابتعاد عنها، قائلاً: أنصح للشباب بأن يقولوا لا للمخدرات، هذا الأمر من تجربتي القديمة، ولأنني لم أجد من يرشدني للطريق الصحيح عندما كنت أتعاطى الكوكايين، لم أكن أكترث لأي شيء، كنت مثل الميت الحي، لا تجربوها.

وخضع مارادونا لجلسات علاج طويلة من الإدمان داخل إحدى المصحات الخاصة في كوبا، وبعد فترة طويلة استطاع أن يتخلص مع كافة السموم الموجودة داخل جسده.